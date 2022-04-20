По предварительным оценкам, в россию депортировали около полумиллиона украинцев из оккупированных территорий.

Оккупанты уже принудительно переселили в рф 500 тысяч украинцев, среди них – 121 тысяча детей. Об этом сообщил во время заседания Совбеза ООН постоянный представитель Украины Сергей Кислица.

По его словам, депортированных в россию украинцев отправляют в депрессивные регионы, среди которых северные территории и остров Сахалин, а затем запрещают оттуда выезжать в течение двух лет.

Кислица говорит, что россияне также содержат десятки тысяч украинцев в фильтрационных лагерях на оккупированных территориях. Так, не менее 20 тысяч человек содержатся в лагерях в районе населенных пунктов Мангуш, Никольское и Ялта Донецкой области, а еще 5-7 тысяч – в Безымянном Донецкой области.

Ранее мы писали, что российские военные постепенно превращают Мариуполь в настоящее гетто для украинцев. Мирных жителей заставляют носить белые повязки, иначе сразу расстреливают. Кроме того, их используют в качестве приманки для обнаружения огневых точек. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Напомним, В "Фельдман экопарке" найдены тела работников: остались кормить животных.

Как сообщала Politeka, Это был его первый бой: на Киевщине 20-летний терробороновец остановил колонну российской техники.

Также Politeka писала, что На Одесчине может появиться улица Бориса Джонсона: список новых названий.