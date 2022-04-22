Жительница Волыни обратилась к сыну, который сейчас воюет в российской армии против Украины.

Мать одного из российских солдат, которая проживает на Волыни, обратилась к своему сыну, призвала сложить оружие и не убивать соотечественников. Об этом сообщает Управление СБУ в Волынской области.

В 2012 году он переехал к родственникам в россию, а в 2017 году окончил военное училище в Омске и остался служить в армии страны-агрессора. В последний раз сын выходил на связь с мамой в марте, однако не признался ей в том, что воюет.

"Здесь вся твоя родня, здесь похоронен твой папа, бабушки, которые тебя так любили. Я очень скучаю по тебе и умоляю, сынок: сложи оружие и вернись в родную Украину, в родной дом", — обратилась женщина к сыну.

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