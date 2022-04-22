Оккупанты в Энергодаре при поддержке самопровозглашенной "власти" начали записывать население в очередь на выдачу 10 тысяч рублей. Об этом сообщает местный телеграмм-канал "Энергодар". Отмечается что, к сожалению, есть люди, которые радуются такой "подачке".

"Вряд ли оккупантов можно заподозрить в желании помочь людям, им в первую очередь нужны их паспортные данные для организации и проведения очередного псевдореферендума. Есть, правда, среди горожан и те, кто рад "помощи" оккупантов, поддерживает их, и за эти копейки готов предать свою землю, соседей и страну. Сумма в 10 тысяч рублей – символическая. Это по обменному курсу 3000 грн. Такая "подачка" на Пасху", - говорится в сообщении телеграмм-канала.

Также сообщается, что рашисты в Энергодаре охотятся на персональные данные пенсионеров. Вероятно, именно это и является истинной причиной выдачи 10 тысяч рублей.

"Использовать такие данные оккупанты планируют для проведения псевдореферендума и для запугивания и террора горожан. Сначала они пытались украсть уже существующие списки пенсионеров, которые вовремя были уничтожены в системе местным отделением Пенсионного фонда Украины. После этого оккупанты возжелали получить списки пенсионеров ЗАЭС, но эти данные сгорели в корпусе во время террористической атаки россиян на станцию", — пишет автор сообщения.

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