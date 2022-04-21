Военный корреспондент Роман Цымбалюк в соцсетях информирует, что российское командование стягивает свои силы из Сирии на войну в Украине. По его словам, в ВДВ вызывают подразделения с Сирии с целью отправки в Украину. Однако, вояки сопротивляются и пишут рапорта на увольнение из армии.
"Командование 106 парашютно-десантной дивизии (в/ч 55599, Тула) пытается реабилитироваться после провального наступления своей дивизии на территории Украины, в ходе которого было полностью уничтожено не менее пяти рот. В мае с.г. запланировано вернуть всех военнослужащих 106 пдд из Сирии чтобы со "свежими силами" проявить себя в "специальной военной операции", - пишет он.
При этом сами военнослужащие дивизии не поддерживают рвение своих командиров, и вовсю пишут рапорта на увольнение, которые будут представлены на подпись сразу же по прибытию в Россию. Отмечается, что уже написали рапорта 20 человек, такие же настроения царят и среди половины военнослужащих 106 пдд в Сирии.
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