Российским войскам удалось чуть-чуть продвинуться на Запорожском и Изюмском направлении. Об этом советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сказал в эфире канала "Фейгин Live".

Арестович рассказал, что километровое продвижение абсолютно не соответствует заявленным целям военной операции. Общая обстановка не меняется. Им не удается перевести тактическое наступление даже в тактический успех.

Российским войскам за последние сутки удалось немного продвинуться: «Ситуация за последние сутки немножко изменилась. Удалось российским войскам чуть-чуть продвинуться на Запорожском направлении, буквально на пару километров, и чуть-чуть на Изюмском," - сказал Арестович.

По его словам, российские войска взяли село Лозовое в Харьковской области и еще одно небольшое село в направлении Гуляй поля.

При этом он отметил, что это "километровые бои", которые не соответствуют заявленным Россией целям опрерации, тем более для 5-6 дня ее развития.

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«Ночь прошла в Одессе и области без обстрелов, хоть и с сигналами воздушной тревоги. Силы обороны надежно контролируют ситуацию, а также осуществляют контрдиверсионную работу... знаем, что враг вывел на патрулирование в Черное море четыре субмарины, вооруженные крылатыми ракетами типа «Калибр». Поэтому вероятность нанесения ракетных ударов остается высокой», - отметил Братчук.