Представитель США в ОБСЕ заявил, что россияне могли применить в Мариуполе слезоточивый газ с химикатами

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время специального заседания Постоянного совета этой организации в Вене, заявил, что "на данный момент изучаются сообщения о том, что российские войска применили химические вещества во время атаки на Мариуполь".

"Есть достоверная информация о том, что российские войска могли использовать различные средства противодействия массовым беспорядкам, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами, которые могли бы вызвать более сильные симптомы, чтобы ослабить и вывести из строя украинских гражданских и бойцов в рамках своей агрессивной кампании по захвату Мариуполя", - сказал Майкл Карпентер.

Также он добавил, что сейчас нужно срочно собрать доказательства, чтобы обеспечить привлечение виновных в ответственность за то, что вполне может быть очередным военным преступлением в Украине.

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