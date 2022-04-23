Как пишет Politeka.net, украинцы уже 59-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Самой сложной ситуацией остается в Мариуполе, где оккупанты окружили "Азовсталь" с нашими защитниками. Сегодня, 23 апреля, стало известно, что медик Нацгвардии Елена Кушнир погибла на "Азовстали", передает "Оперативный ВСУ".
"В Мариуполе на заводе "Азовсталь" погибла 30-летняя Елена Кушнир (Новицкая).
Медицинская инструктор Национальной гвардии недавно выступила с видеообращением, в котором просила дать возможность вывезти раненых и похоронить погибших защитников города", - отмечено в публикации.
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