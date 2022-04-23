Плановая эвакуация из Мариуполя была сорвана оккупантами, они поспешили обвинить в этом украинскую сторону. Об этом проинформировал советник городского головы Мариуполя
На эвакуацию собрались около 200 мариупольцев, к которым впоследствии подъехали российские военные и приказали расходиться, потому что "сейчас будет обстрел".
«В 11 часов возле ТЦ “Порт-Сити” собралось не менее 200 мариупольцев, которые ждали эвакуации в Запорожье. Вместо обещанных российской стороной автобусов, к мариупольцам подъехали российские военные и приказали расходиться, потому что “сейчас будет обстрел”. Автобусы так и не были поданы для погрузки», - пишет Андрющенко.
Добавим, что при этом оккупанты, нарушая права, подали автобусы в 200 метрах от согласованной точки эвакуации и не дали людям права выбора, они увезли граждан на оккупированную территорию. В ответ на вопрос, " почему так?", прозвучал ответ, что “националисты обстреляли точку эвакуации”. Отметим, это уже не первый спланированный срыв эвакуации и попытка обвинить в своих же обстрелах украинскую сторону.
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