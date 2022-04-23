Как пишет Politeka.net, 12 апреля был задержан Виктор Медведчук, который сбежал из-под домашнего ареста еще в начале войны. Глава запрещенной партии "ОПЗЖ" во время поимки был в камуфляже ВС Украины. Замглавы ВРУ Александр Корниенко прокомментировал возможность лишить мандата Медведчука, передает "Украинская правда".
"Видимо, к сожалению, он народный депутат.
Я не думаю, что это хороший момент, когда человек, у которого другой статус процессуальный – подозреваемого в госизмене, остается быть народным депутатом. Но у нас нет конституционных оснований отобрать мандат, если человек только под следствием. Требуется приговор суда. Я думаю, что он будет, и все это понимают”, - сказал Корниенко.
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