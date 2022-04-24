20 кораблей и подводных лодок русских оккупантов в Черном море угрожают Украине ракетными обстрелами. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Среди замеченных кораблей есть подлодки, снаряженные крылатыми ракетами типа «Калибр», сообщают в сводке.

«Блокируя судоходство, проводя обнаружение надводной обстановки и воздушную разведку, они продолжают нести угрозу ракетного удара почти по всей территории Украины», – сообщает оперативное командование.

В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка составляет около 20 единиц, среди которых есть подлодки, снаряженные крылатыми ракетами типа «Калибр». Также оккупанты проводят раскрытие надводной обстановки, воздушную разведку и несут угрозу ракетного удара почти по всей Украине.

Алексей Арестович спрогнозировал, когда Украина будет иметь существенное преимущество над РФ, и сообщил, что для этого нужно. Благодаря поставкам вооружения от союзников до конца мая-начала июня Украина будет иметь существенное преимущество над Российской Федерацией.

"Это будет фаза позиционной войны, когда российские войска выдохнутся, устанут и не смогут наступать", - отметил собеседник.

Напомним, "Устали мы здесь! У нас снайпер сидит": после отпора ВСУ оккупантам уже страшно быть даже в тылу.

Как сообщала Politeka, "Каждый жилец – это партизан. Жди!": в Мелитополе мирные жители начали "охоту" на оккупантов.

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