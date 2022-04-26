В случае подрыва дамбы в зоне затопления будут находиться 6 населенных пунктов.

Оккупанты могут планировать взрывы на дамбе Карловского водохранилища Донецкой области с целью новых провокаций. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В нескольких пропагандистских Telegram-каналах появилась информация о том, что в населенном пункте Карловка (ОРДО) националистические батальоны заменяли дамбу. Пропагандисты сообщают, что в случае ее подрыва в зоне затопления будут находиться 6 населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тысяч человек.

«В то же время, со ссылкой на Минобороны РФ, пропагандисты сообщают, что в случае подрыва дамбы в зоне затопления будут находиться 6 населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тысяч человек» - добавляют в заявлении.

Мы писали, на Харьковщине 25 апреля вследствие российских обстрелов погиб известный ученый и альпинист Леонид Гамбаров. Кроме того, он был доктором технических наук, профессором института информатики и управления НАН Украины.

О его гибели сообщил харьковский альпинист, главный тренер сборной Украины по скалолазанию - Геннадий Копейка.

Напомним, жители оккупированной Харьковщины обескуражили захватчиков.

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