У оккупантов своя параллельная реальность, и они пытаются создать иллюзию, что взяли Мариуполь.

Так называемый "глава ДНР" денис пушилин уже учредил "медаль" "За освобождение Мариуполя". Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram, а также сам пушилин.

​"Считаю целесообразным учредить медаль "За освобождение Мариуполя" и вручать ее военнослужащим, особо отличившимся в боях за этот город", - рассказал главарь непризнанной "ДНР".

Ватажок боевиков заявил, что во время захвата Мариуполя россиянами "наблюдались массовые проявления героизма" оккупантов. И якобы российские захватчики "получили немало благодарностей за спасение от признательных мариупольцев".

Отметим, что "медаль" оккупантов датирована 21 апреля. Именно в этот день министр обороны рф шойгу наврал президенту страны-агрессора владимиру путину об "освобождении Мариуполя", но потом добавил, что в городе остаются "более двух тысяч" украинских защитников.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты пытаются создать "иллюзию контроля города" и "псевдореальность". По словам Андрющенко, в то время, когда пушилин учреждает медаль "за взятие Мариуполя", вся незаконная администрация города от оккупантов работает не в Мариуполе, а в Мангуше в помещении бывшей районной администрации.

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