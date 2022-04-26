Так называемый "глава ДНР" денис пушилин уже учредил "медаль" "За освобождение Мариуполя". Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram, а также сам пушилин.
"Считаю целесообразным учредить медаль "За освобождение Мариуполя" и вручать ее военнослужащим, особо отличившимся в боях за этот город", - рассказал главарь непризнанной "ДНР".
Ватажок боевиков заявил, что во время захвата Мариуполя россиянами "наблюдались массовые проявления героизма" оккупантов. И якобы российские захватчики "получили немало благодарностей за спасение от признательных мариупольцев".
Отметим, что "медаль" оккупантов датирована 21 апреля. Именно в этот день министр обороны рф шойгу наврал президенту страны-агрессора владимиру путину об "освобождении Мариуполя", но потом добавил, что в городе остаются "более двух тысяч" украинских защитников.
Арестович рассказал, когда Украина будет иметь явное преимущество над рашистами: "Не смогут наступать"
«Скоро советских времен начнут танки таскать»: очевидцы засняли колонну техники с символом «О»
Много техники и личного состава: враг готовится к наступлению в сторону Запорожья, новые данные
Истощены Мариуполем: в британской разведке сообщили о состоянии и проблемах оккупантов
Враг накрыл огнем железную дорогу, срочное предупреждение: "Как минимум 16 поездов..."
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты пытаются создать "иллюзию контроля города" и "псевдореальность". По словам Андрющенко, в то время, когда пушилин учреждает медаль "за взятие Мариуполя", вся незаконная администрация города от оккупантов работает не в Мариуполе, а в Мангуше в помещении бывшей районной администрации.
Напомним, Нет целых улиц, над домами стоит дым: в сети показали, как выглядит самый разрушенный район Харькова.
Как сообщала Politeka, Экипаж разорвало на части: ВСУ с помощью NLAW уничтожили российский танк Т-72, кадры с дрона.
Также Politeka писала, что "Плохой знак для вас, орки": в Киеве при демонтаже памятника "Дружбы народов" случилось непредвиденное.