В Буче российские военные, которых путин отправил на войну против Украины, целенаправленно убивали мирных людей по составленным спискам. Убивали гражданских жителей Бучи путинские армейцы согласно спискам, которые они составляли совместно с местными предателями. Об этом мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал в комментарии телеканалу CBC.

По его словам, именно коллаборанты указывали имена и адреса местных жителей.

"Я видел эти списки. Не собственноручно они были написаны. Кто-то из местных надиктовал. Возможно, какие-то коллаборации были. То есть они заранее знали, к кому идут, в какой адрес, и что это за человек", — сказал Федорук.

Он также рассказал, что в списке была и его фамилия, а также депутатов Бучанского городского совета.

"Поскольку мы в пригороде столицы, то здесь большое количество чиновников проживало, политиков. Слава Богу удалось, из тех возможностей, которые были, уехать из Бучи, то они довольствовались теми, кто остался", - добавил Федорук.

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