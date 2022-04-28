Российские захватчики продолжают грубо нарушать законы и обычаи войны. Об этом свидетельствует отрывок из перехваченного СБУ разговора оккупанта.

И хотя русские захватчики боятся вступать в бой с украинскими защитниками, они целенаправленно уничтожают мирное население, которое не может дать отпор.

«Пойдем сейчас укропов крошить. Отжали у них танк, въеб*ли у него полтонны тротила, на*башили его полный, нах бл*дь, болтами, гайками, *уйками… Кроме этого, бл*дь, увешали его минами, птурами… Сделали на него дистанционное управление! Сейчас на пульте его в деревню запустим, посреди деревни как уеб*м! Там будет ба-бах», – с восторгом рассказывает захватчик.

Таким образом он надеется, что их «изобретение» повредит как можно больше домов и пострадает мирное население. Стоит отметить, такие перехваты разговоров после будут использованы в международных судах, чтобы наказать каждого, кто совершал зверства на нашей земле.

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У российских военных, которые зверствовали в Буче Киевской области, были списки людей, которых они целенаправленно собирались уничтожить.

Об этом в комментариях канадскому телеканалу СВС сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

По его словам, эти списки оккупантам, возможно, помогли составить местные предатели.Они сообщали врагу и адреса местных жителей, и их имена.

Напомним, на Киевщине нашли тело защитника Украины: руки связаны, а зубы выбиты.

Также сообщалось, что киевлян предупредили об опасности посещать кладбища.

Кроме того Politeka.net писала, что родители едва смогли опознать сына, которого замучили оккупанты.