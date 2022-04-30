В Донецкой области в результате обстрела города Доброполье оккупантами ранены 7 человек, из которых 3 детей. Об этом сообщает пресслужба ДСНС.
Об обстреле в Доброполье Покровского района спасатели получили информацию в субботу, 30 апреля в 08:47.
В результате удара оккупантов 7 человек получили травмы, из них трое детей 2015, 2015 и 2017 годов рождения.
Сообщается, что мужчина 1973 года рождения получил черепно-мозговую травму. Сейчас он госпитализирован в хирургическое отделение Добропольской больницы интенсивного лечения.
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Остальные травмированные проходят амбулаторное лечение.
Отметим, по официальным данным, от начала вторжения россиян в Украину в результате обстрелов и бомбежек на Донбассе погибли 282 мирные человека, ранены еще 881. Пока неизвестно количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе.
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