Россия готовит провокации в Приднестровье на майские праздники. Об этом информирует Главное управление разведки Украины на странице в Фейсбуке.

Сообщается, что непризнанное Приднестровье продолжают готовить к войне с Украиной. На территории «ПМР» напечатан большой тираж газеты «Приднестровье», датированный 2 мая 2022 года.

Как можно заметить, в тексте высказывается просьба «привлечь вооруженные силы ПМР в действиях армии РФ». Для этого на территории самой россии открываются «мобилизационные пункты» для набора добровольцев воевать в армии Приднестровья.

В выпуске имеются и другие материалы с агитацией и планируемыми терактами, причем газета была напечатана перед праздниками. Существует опасность, что кремлевские власти планируют совершить ряд опасных действий с целью провокаций.

«Тексты газеты переполнены кремлевскими штампами: «Возможности избежать большой войны у приднестровцев больше нет. Киев и его натовские кураторы вынесли свой приговор, уже согласовали все свои действия с Кишиневом и Бухарестом». Все надежды авторы газеты связывают с «противодействием братской россии»» - сказано в сообщении.

Ранее мы писали, известнопочему ПВО сработали не до конца и ракеты все же повредили взлетную полосу аэропорта в Одессе.Детали рассказал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире 24 канала.

Он сказал, что спасатели завершают ремонтировать взлетную полосу главного аэропорта Одессы, куда ударили российские ракеты. Однако полосу теперь нельзя использовать по назначению.

Напомним, силы ПВО сбили "птичку" оккупантов вблизи Одессы.

Также Зеленский высказался о ракетном ударе кафиров по Одессе.

Сообщалось, что оккупанты задумали мятеж на 2 мая в Одессе: в полиции сообщили подробности.