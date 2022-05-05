Алексей Арестович считает, что и украинские власти и ВСУ с помощью американского ленд-лиза готовы вернуть оккупированный Донбасс.

Советник главы ОП Алексей Арестович призвал украинцев готовится к продолжительному конфликту. По словам спикера, ситуация сложная и пока противник не дает возможности ВСУ накопить силы и оружие. Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

В то же время, Арестович считает, что планы россиян обломаются. "Российские планы в Украине в любом случае провалятся", - отметил он. Советник также добавил, что существенно на ситуацию повлияют поставки вооружения американского ленд-лиза.

"Я считаю, что ленд-лиз от Америки победит российские попытки. Но это точно может длиться месяцами, поэтому нужно настраиваться, что конфликт будет долгим и кровавым", - говорит он.

Также Арестович прокомментировал вероятность оккупированных россиянами территорий Донбасса. По его словам, есть готовность вернуть Луганск и Донецк, а вот с Крымом все намного сложнее.

"У руководства Украины есть готовность вернуть под контроль все оккупированные территории, включая Донецк, Луганск и Крым, но это может означать большие потери для ВСУ, а Россия "за Крым" может ударить тактическим ядерным оружием", - сказал Алексей Арестович.

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