Согласно карте разрушений города, каждый угол обстреливается и может быть разрушен.

Появились еще одни свидетельства жестоких боев за Луганщину. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на странице в Телеграм-канале.

Так, он также опубликовал карту разрушений в Попасной, которую создала исследовательская группа Токийского университета.

Спутники, используя инфракрасное излучение, показали, что за последний месяц в нескольких городах Луганской области один за другим вспыхивали большие пожары, что свидетельствует о жестоких боях и обстрелах.

Сейчас также Попасная в огне. Согласно карте разрушений города, каждый угол обстреливается и может быть разрушен.

На карте ясно видно, как россия уничтожает только «стратегические объекты».

Также стало известно о последствиях ракетных ударов по городу Днепр, которых оккупанты нанесли вечером 4 мая. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Как говорится в сообщении, по Днепру оккупанты выпустили ракеты после атаки Великомихайловской общины. В ней от вражеских атак повреждения получили 25 жилых домов, школа, детский сад, сельский клуб, а также магазин.

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