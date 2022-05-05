Появились еще одни свидетельства жестоких боев за Луганщину. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на странице в Телеграм-канале.
Так, он также опубликовал карту разрушений в Попасной, которую создала исследовательская группа Токийского университета.
Спутники, используя инфракрасное излучение, показали, что за последний месяц в нескольких городах Луганской области один за другим вспыхивали большие пожары, что свидетельствует о жестоких боях и обстрелах.
Сейчас также Попасная в огне. Согласно карте разрушений города, каждый угол обстреливается и может быть разрушен.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Лукашенко сделал неожиданное признание о «спецоперации» рф в Украине: «Если честно…»
"Это настоящее гетто": в Сети появились кадры из фильтрационного лагеря для украинцев
У оккупантов амбициозные планы относительно Одессы: в британской разведке раскрыли детали
Достижимая для ВСУ цель: в Сети показали «горящий» Крымский мост
На карте ясно видно, как россия уничтожает только «стратегические объекты».
Также стало известно о последствиях ракетных ударов по городу Днепр, которых оккупанты нанесли вечером 4 мая. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
Как говорится в сообщении, по Днепру оккупанты выпустили ракеты после атаки Великомихайловской общины. В ней от вражеских атак повреждения получили 25 жилых домов, школа, детский сад, сельский клуб, а также магазин.
Напомним, просьба сдать Кривой Рог: экс-министр МВД Захарченко позвонил Вилкулу и получил "ответку"
А еще Politeka сообщала, что оккупанты закидали боеприпасами 100 гектаров на Днепрпетровщине, карта: власти срочно обратились к жителям
Также Politeka писала, что в Днепре устроили кражу топлива из машин, фото