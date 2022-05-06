Вместе супруги создали десятки романов и повестей в жанре фантастики, научной фантастики и фэнтези.

5 мая в возрасте 77 лет умер один из самых популярных русскоязычных украинских писателей-фантастов Сергей Дяченко. О его смерти в Facebook сообщила его жена Марина, в соавторстве с которой работал Сергей Дяченко. Никаких подробностей смерти она не уточнила.

Сергей Дяченко родился 14 апреля 1945 года в Киеве. Писать фантастические романы и повести он начал в 1994 году.

С 2004 по 2009 годы Сергей и Марина Дяченко жили в Москве, после чего переехали в Лос-Анджелес.

Вместе они создали десятки романов и повестей в жанре фантастики, научной фантастики и фэнтези. Также супруги писали рассказы, пьесы и выступали сценаристами. Самые знаменитые работы супругов - трилогия "Ведьмин век" (1997–2020), цикл "Скитальцы", дилогия Vita Nostra (2007, 2021), а также сценарий к фильму "Обитаемый остров" (2008).

Пользователи сети в комментариях оставили слова сочуствия под постом Марины Дяченко: "Горе. Вечная память... Соболезную утрате. Созданные вами миры живут и будут продолжать жить", "Примите глубочайшие соболезнования", "Марина... слов нет... сочувствую и соболезную...", "Как невероятно жаль. Марина, сопереживаю Вам от всей души", "Вечная память. Бесконечная благодарность вам за ваши книги".

Напомним, что оборвалась жизнь легенды киевского "Динамо".

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