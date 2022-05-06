Михаил Подоляк назвал планы оккупантов в Мариуполе на 9 мая насмешкой над Женевской конвенцией.

Советник главы Офиса президента и представитель переговорной делегации от Украины Михаил Подоляк жестко отреагировал на планы оккупантов на 9 мая. По информации советника, захватчики решили устроить в Мариуполе "парад пленных". Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Подоляка, это "демонстративная насмешка со стороны россии над Женевской конвенцией". "Украина фиксирует каждого, кто занимается унижением и истязанием наших пленных. Эти преступления без срока давности", – заявил Подоляк.

Советник главы ОП напомнил, что подобную акцию оккупанты проводили в Донецке 24 августа 2014 года. Тогда 50 воинов ВСУ провели улицами города и забрасывали мусором.

Планы оккупантов на "парад пленных" в Мариуполе подтвердил советник мера города Петр Андрющенко. Он отметил, что в фильтрационных лагерях оккупанты собрали около 2000 пленных украинских мужчин. "Россияне их не выпускают, гонят под конвоем благоустраивать Безыменное и Новоазовск", - рассказал Андрющенко.

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