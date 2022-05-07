Россия переходит к новому плану войны в Украине. В чем он заключается объяснил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в своем блоге на НВ.

«Основной вариант, который в ближайшее время предложит генеральный штаб вооруженных сил рф путину, — это скрытая мобилизация в несколько этапов. В целом они собираются поставить под ружье до конца года где-то 400-450 тысяч, Первый этап будет где-то 100-150 тысяч, и его начнут где - то после 9 мая», - отметил эксперт.

По словам Жданова, россияне переходят к плану войны на истощение и будут пытаться растягивать эту мобилизацию во времени.

"Хотя отсутствует главный фактор-у России нет времени. Мобилизация, особенно скрытая, будет идти очень медленно (если, конечно, они не будут устраивать облавы в отдельных районах рф). К тому же, придется снимать технику уже не с пунктов постоянной дислокации, где ее фактически не осталось, а из мест хранения, где она находится в очень плохом техническом состоянии. И это будет советская, не модернизированная техника», - подчеркнул эксперт.

Также Жданов добавил, что россии понадобится время и на обучение мобилизованных, ведь тех, у кого был опыт, уже отправили воевать.

«То есть идет деградация, во-первых, с точки зрения качества мобилизационного ресурса — потому что сливки, то есть тех, кто имеет боевой опыт, уже сняли, и, во-вторых, в техническом плане — потому что они возвращаются к технике времен СССР. А это все еще надо совместить, сформировать, научить или обновить навыки — это займет не менее двух-трех месяцев, и только потом они смогут перебрасывать их в Украину для того, чтобы бросать в бой. Но мы не будем стоять на месте», - подчеркнул полковник запаса ВСУ.

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