А вот специальная передислокация командиров подвергла их большому риску.

Разведка Британии сообщила о проблемах вс рф в управлении. Данные об этом появились в специальной утренней сводке, представленной в Твиттер.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/d9OZdgCPKz



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/dGuAeC1DIh — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 8, 2022

Трудности в командовании и управлении, а также неэффективность действий россиян на линии фронта могут вынудить старших полевых командиров взять на себя личное руководство операциями.

Ошибочные допущения при планировании и неудачи в обеспечении устойчивого развития продолжают подрывать прогресс России. А вот специальная передислокация командиров подвергла их большому риску, это привело к тому, что потери были непропорционально высокими – многие офицеры пали в этом конфликте.

Эти проблемы, вероятно, сохранятся, учитывая относительное отсутствие опыта оперативного командования у офицеров, которых назначили вместо погибших.

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