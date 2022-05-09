На снимках также заметно, что количество техники по сравнению с концом апреля, увеличилось.

Россия стягивает зенитно-ракетные силы на север Крыма. Об этом информирует сегодня Радио Свобода.

Как можно заметить на снимках спутника, оккупанты стягивают силы стягивают в село Филатовка, расположенное вблизи Херсонской области. На снимках также заметно, что количество техники по сравнению с концом апреля, увеличилось.

По словам военного эксперта, кроме казарм, на этой территории расположен состав горюче-смазочных материалов. Также можно заметить около двухсот боевых бронированных машин разного типа и грузовых и командных автомобилей.

Такая техника может использоваться для обстрела позиций украинских военных.

Мы писали, во временно оккупированной Боровской общине Харьковщины российские танки застряли в иле, когда пытались пересечь обмелевшую реку Оскол.

"Несмотря на отсутствие боевых действий, оккупанты несут потери тяжелой техники. Так, аэросъемка зафиксировала, как в селе Богуславка они решили проверить, смогут ли на танках пересечь обмелевший Оскол. В результате не смогли доехать даже до русла — два вражеских танка так увязли в иле, что их не смогли извлечь даже с помощью тяжелой техники", — сказано в сообщении.