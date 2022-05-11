В Генической громаде оккупанты не только грабят дома, отбирают вещи и квартиры, но также занялись организацией плантаций конопли, обещая местным "фермерам" защиту и процент от прибыли. Об этом сообщил первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Соболевский добавил, не секрет – у каждой страны есть мафия, но только в рф у мафии есть своя страна. Ко всем ранее известным преступлениям оккупантов на территории Херсонской области добавился наркобизнес.

«Орки и их прислужники в Генической громаде занялись организацией плантаций конопли, обещая местным "аграриям" защиту, процент с прибыли и должности в своих "региональных администрациях". Собственно, это примерно все, что может дать Херсонской области русский мир кроме памятников советской эпохи, террора и дефицита всего» - рассказал Соболевский.

Отметим, оккупанты также активно обворовывают фермеров, крадут тоннами зерно и незаконно вывозят его из Украины для продажи, совершая очередное преступление.

Мы писали, многие сторонники путина в Одессе поменяли свою точку зрения во время войны. Об этом заявила одесская журналистка Зоя Казанжи.

" Русские войска считали, что их будут встречать с цветами и объятиями. Такого не произойдет, потому что даже такие одесситы с определенными недостатками, вавками в голове, которые рассказывали, что "россия для нас братья и сестры", очень резко поменяли свою точку зрения".

Напомним, эксперт ответил, сколько еще месяцев россия способна воевать даже без новых вооружений.

Также сообщалось, что в Одессе пятеро любителей "русского мира" устроили переполох: полиция выдала подробности.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты выпустили в Одесской области три ракеты типа "Кинжал" с самолета стратегической авиации Ту-22.