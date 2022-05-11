Ситуация с топливом в Украине может решиться уже в ближайшее время, об этом заявили в Офисе президента.

В Офисе президента Украины заявили, что ситуация с топливом на заправках улучшиться в ближайшее время. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма. По его словам, уже сейчас на заправки поступает достаточное количество бензина, газа и дизтоплива, чтобы покрыть суточную потребность граждан. В ближайшее время все больше АЗС будут открываться и реализовывать горючее, а также создавать стратегические запасы горючего.

"В мирное время Украина ежемесячно потребляла около 1 млн т дизеля, бензина и сжиженного газа. Однако порты, железнодорожная инфраструктура и подвижной состав в Восточной Европе пока не способны логистически справиться с таким объемом нефтепродуктов", — заявил Шурма.

В свою очередь глава ОП Андрей Ермак сообщил, что обеспечение Украины горючим сегодня является одним из основных вопросов, над которым работает правительство и Офис президента.

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