Молодая уроженка Крыма поделилась в соцсети ТикТок эмоциональным видео, в котором выразила свой крик души из-за событий на полуострове.
Девушка рассказала, что из-за нежелания жить в россии ее семья переехала после аннексии Крыма. Однако сама автор видео неоднократно пыталась вернуться домой. Этим летом ей это удалось.
В своем видео девушка рассказала о том, как жил полуостров последние восемь лет. Она начала с того, что подчеркнула, что крымские татары особенно сильно любят Украину и ждут возвращения в ее состав.
«Сейчас в моем круге общения почти все крымские татары в возрасте от 18 лет сидят. И сейчас люди приняли решение: если они хотят хоть как-то жить – они молчат. К сожалению, они вынуждены. И я их понимаю», - призналась девушка.
Она также рассказала о том, как изменился ее родной город под контролем россиян.
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«Повесили очень много флажков россии, георгиевские ленточки…и на моем курортном городе – Феодосия – поставили вот этих военных ребят в позолоте! Из курортного города сделали военный!», - с возмущением пожаловалась автор видео
Также, по ее словам, сейчас в городе прекратили работать нефтебаза и огромный порт – ими никто не занимается.
Девушка также рассказала историю о том, как они пошли на базар крымских татар и решили рассчитаться гривнами. Увидев это, крымские татары собрались вокруг них, сравнив их с островком света.
«Вы чего стесняетесь? Вы на своей родине», - сказала одна из татарок.
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