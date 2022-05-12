В сети появилось еще одно доказательство военных преступлений русских оккупантов, которые вторглись на украинские земли. Они не только грабят квартиры и вывозят зерно фермеров, они также стреляют в безоружных жителей без причины. Видео с камер наблюдения получило и обнародовало CNN.
На этом видео доказательство военного преступления: российские военные застрелили в спину двух безоружных мирных жителей. Причем сделали это оккупанты только после того, как убедились в их беззащитности – даже обыскали. У мирных граждан не было оружия.
Сообщается, что это произошло 16 марта в Киевской области. Запись с камер также попала в сеть в иностранные СМИ, распространение материала помогает показать на весь мир бесчинства русских оккупантов.
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Так, Ходжес отметил, что первое окно возможностей для ВСУ возникло после отхода российских частей из-под Киева, но тогда оно было упущено.
Напомним, путин не смог достичь главной цели в Украине и поставил новую.
Также Politeka.net писала, что министр Кулеба заговорил о полном освобождении Украины.
Кроме того, Politeka.net сообщала, что раскрыты вероятные планы врага на Одессу и область.