В сети появилось еще одно доказательство военных преступлений русских оккупантов, которые вторглись на украинские земли. Они не только грабят квартиры и вывозят зерно фермеров, они также стреляют в безоружных жителей без причины. Видео с камер наблюдения получило и обнародовало CNN.

На этом видео доказательство военного преступления: российские военные застрелили в спину двух безоружных мирных жителей. Причем сделали это оккупанты только после того, как убедились в их беззащитности – даже обыскали. У мирных граждан не было оружия.

Сообщается, что это произошло 16 марта в Киевской области. Запись с камер также попала в сеть в иностранные СМИ, распространение материала помогает показать на весь мир бесчинства русских оккупантов.

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оккупанты, война, российские военные

Мы писали, у российских военных нет еще сотен тысяч солдат и танков, готовых вступить в бой, поэтому, возможно, они уже близки к кульминации. Такое мнение, как пишет Politeka.net в интервью CNN заявил бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

Так, Ходжес отметил, что первое окно возможностей для ВСУ возникло после отхода российских частей из-под Киева, но тогда оно было упущено.

Напомним, путин не смог достичь главной цели в Украине и поставил новую.

Также Politeka.net писала, что министр Кулеба заговорил о полном освобождении Украины.

Кроме того, Politeka.net сообщала, что раскрыты вероятные планы врага на Одессу и область.