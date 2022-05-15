Бывшие официантки и вышибалы, назначенные РФ "руководителями" на территориях временно оккупированной Херсонщины, начали планировать побег в Крым. Об этом стало известно из перехваченного разговора захватчиков, представленного СБУ.

«Вопросы с топливом не решаются – ж*па. Вопросы с лекарствами не решаются – ж*па, с зарплатами и пенсиями не решаются – ж*па, реально сплошная ж*па… Люди умирают, без медикаментов. Начинает расти социальное напряжение, уже начинают потихоньку русских ненавидеть…» – говорит чиновник, который стал коллаборантом.

Собеседница подтвердила бедственную ситуацию:

«Уже седьмой день нет гуманитарки… Сейчас мамашам выдают по 10 тысяч рублей. Переключились, короче, на мамашу… мне кажется, им надо собрать паспортные данные и на этом все. А что там люди – пох*шечки».

Можно услышать, как коллаборанты заявляют: если ничего не поменяется, надо бежать.

«Будем в Крым тулить, с*ка… Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-нибудь там барменом, официантом, или вышибалой, как я раньше был…» - говорит коллаборант.

Также мы писали, ВСУ пошли в контрнаступление на Изюмском направлении, которое важно для врага, чтобы в дальнейшем взять в кольцо наши войска и наступать на Славянск и Краматорск.