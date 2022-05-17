О загадочном ЧП сообщило местное издание «РИА Мелитополь». Как сообщается, утром 16 мая в районе теплотрассы дома №52 по улице Героев Украины были найдены два тела.
Судя по вниманию к ним, это было непростое дело, ведь уже скоро к месту происшествия подъехал автомобиль «Тойота Крузер 200». Вокруг суетились около десятка «народных милиционеров» и казаков. Они забрали тела с места происшествия в пластиковых пакетах.
По данным журналистов, погибшие были «большими людьми» в оккупационной власти.
«Есть информация, что "народные мстители" помогли отправиться на тот свет двум рашитсам высокого ранга», - сообщают СМИ.
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Также на эту версию указывает тот факт, что оккупационная власть полностью замолчала ЧП.
Отметим, что Мелитополь продолжает активно сопротивляться российским оккупантам. Так, мэр города Иван Федоров ранее рассказывал о том, что за время оккупации местные партизаны провели более 20 успешных операций. Речь идет о повреждении объектов критической инфраструктуры двойного назначения, предоставлении информации о размещении оккупационных войск украинской разведке, а также о ликвидации более сотни оккупантов.
Напомним, русские отходят на Северодонецком направлении: в Генштабе сообщили о новых неудачах врага.
Как сообщала Politeka, названы возможные сроки начала контрнаступления ВСУ.
Также Politeka писала, что оккупанты панически бегут домой после массовых потерь на Донбассе.