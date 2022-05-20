Глава государства уверен, что такой самолет необходим Украине, как символ и как часть имиджа.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинцам, что у нас будет новая "Мрія". Строительство нового самолета подобных характеристик обойдется примерно в 800 миллионов долларов, однако, его необходимо построить. Об этом глава государства рассказал во время онлайн-встречи со студентами.

"Мы хотели построить его, нам нужно было $800 млн. Я обращался к президенту Турции с предложением построить вторую "Мрію" но денег мы не нашли. Но в этом случае это вопрос не денег, это вопрос амбиций. Это вопрос имиджа нашего государства и всех прекрасных профессиональных летчиков, погибших на этой войне", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что новый самолет посвятят памяти всех погибших на войне украинских пилотов.

"Сколько они сделали, сегодня уже можно сказать, сколько они сохранили жизней людей, оставшихся в Мариуполе, особенно на "Азовстали". Сколько летчиков отдали свою жизнь, чтобы привезти туда все, начиная с оружия и заканчивая водой. И скольких раненых они оттуда забрали. Большое количество этих людей героически погибли", – сказал президент.

Напомним, В Харькове запускают метро после долгого простоя: названа дата.

Как сообщала Politeka, "Это не имеет смысла": эксперт объяснил, почему ВСУ не будут возвращать Змеиный в обозримом будущем.

Также Politeka писала, что "В готовности к применению": Минобороны предупредило о 16 ракетах "Калибр" в Черном море.