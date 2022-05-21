Во время войны очень важно оставаться на связи.

В рф распространяют очередные фейки для дезинформации населения Украины. В Госспецсвязи приготовили полезные рекомендации для украинцев, которые пригодятся во время войны. Об этом предупредили в Госспецсвязи в соцсети facebook.

"Во время войны очень важно оставаться на связи. Госспецсвязи подготовила подборку со многими полезными рекомендациями о том, что нужно делать в разных нестандартных случаях: например, когда не работает мобильный интернет, или как пользоваться телефоном в оккупации. Сегодня украинцы начали получать sms со ссылкой на наши рекомендации, размещенные на официальном сайте Госспецсвязи", - рассказали в ведомстве.

В рф пропагандисты уже распространили информацию о том, как нельзя открывать подобные сообщения. Таким образом рф хочет дезинформировать население и лишить доступа к важной информации.

"Но враг не дремлет и уже приступил к информационной операции с призывами не открывать ссылку и не загружать файл", - предупредили украинцев.

Мы также писали, население временно оккупированных россией территориях Донбасса в последнее время активизирует сотрудничество с украинскими разведывательными и правоохранительными органами. Об этом сообщили в Главном разведывательном управлении.

Там отмечают, что на фоне военных неудач и потерь живой силы, которые каждый день испытывают российские войска в Украине, население Донбасса пытается саботировать указания оккупантов и избегать любого сотрудничества с их властными органами и инстанциями.

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