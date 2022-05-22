Сейчас оккупанты занялись перекрытием украинских наземных коммуникаций между Северодонецком и Лисичанском.

Российские оккупанты могут готовиться к наступлению на юг Украины, чтобы захватить северную часть Херсонской области для продвижения на Запорожье. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Стало известно из отчета, сейчас уже наблюдается высокая концентрация российских войск в Инженерном, южнее Гуляйполя. Это может свидетельствовать о том, что российские войска потенциально готовятся к продолжению наступления в направлении Гуляйполя.

Сейчас оккупанты занялись перекрытием украинских наземных коммуникаций между Северодонецком и Лисичанском через реку Северский Донецк.

Информацию в Мариуполе с достоверных источников получить фактически невозможно из-за необходимости россиян укрепить оккупационный контроль над городом.

Также появилась информация, что оккупанты усиливают свою группировку вокруг Харькова, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение ВСУ к международной границе.

Россияне столкнулись с критической нехваткой личного состава, и вынуждены искать любые выходы из сложившейся ситуации. Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, в хваленой российской морской пехоте столкнулись с проблемами. Кстати, морских пехотинцев у вражин не хватает. Они уже начинают снимать с других кораблей другие специальности. Говорят, что дошли даже до начальников гальюнов и так называемых коков», - рассказал Братчук.

Напомним, Оккупанты вырубают лес на Харьковщине: что известно о их намерениях.

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