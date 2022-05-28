Русские страдают от своей собственной армии.

Российские военные начали делать массовые злодеяния даже в своей стране-агрессоре. Об этом сообщает СБУ, представив перехват записи разговора оккупанта на своей странице в Фейсбук.

На границе с Украиной регион Белгород, который используется в качестве перебросов оккупантов, значительно увеличилось число изнасилований.

«У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На территории Валуйки, Уразово, Вейделевка», - говорит жена российского оккупанта, которая работает в правоохранительных органах рф.

Женщина пожаловалась, что случаи изнасилования стали более частыми с прибытием российских солдат из других регионов. Она также добавила, что знакомство одной девушки с военными рф закончилось изнасилованием с 15 солдатами.

«Русские страдают от своей собственной армии» - заключают в СБУ.

Мы писали, украинские войска успешно контратаковали в тылу оккупационных сил на границе Херсонской области. Об этом в интервью Марку Фейгину рассказал советник главы ОП Алексей Арестович.

Бой произошел у Давыдова Брода в сторону Николаева и Кривого Рога. В результате атаки ВСУ был сбит российский Су-35.

Напомним, оккупанты двинулись в сторону Кривого Рога: в Генштабе сообщили, чем закончился штурм.

Также сообщалось о дефиците соли в Днепре: жителям рассказали, когда ситуация придет в норму и что будет с ценами.

Кроме того, в Днепре массово отключают свет нарушителям: почти тысячи жалоб.