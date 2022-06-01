Участившиеся сообщения о проблемах владимира путина со здоровьем должны стать сигналом для его приближенных.

Об этом в беседе с Марком Фейгиным заявил советник главы Офиса президента Украина Алексей Арестович. Он утверждает, что участившиеся новости о смертельных болезнях и даже вбросы о смерти президента россии являются частью одной информационной кампании.

По мнению советника главы ОП, эта кампания нацелена на влиятельных приближенных российского президента. На фоне таких новостей именно они могут «задуматься о перспективе его устранения».

«Он же не вечен. Что вы будете делать, когда все это закончится. Здесь вопрос персональной вины. Что вы делали при Путине? Когда он одобрял все эти людоедские решения? Вы были участником или противодействовали?», поинтересовался Арестович.

По его мнению, соответствующая медийная активность заставит российские элиты задуматься о своих перспективах в будущем.

«Она направлена на то, чтобы каждая персона в окружении Путина задумалась о своих персональных перспективах после того, когда Путин уйдет как политическая фигура в небытие. Это, кстати, хорошая история, поскольку у него действительно проблемы со здоровьем. Это видно невооруженным глазом. А степень этих проблем - дело нечеткое. В любом случае, он не молодеет. Это подсказывает публике, что надо задуматься...», - рассказал Арестович.

Он также напомнил о том, что когда умирал Иосиф Сталин ему просто не помог никто из ближайших людей.

Напомним, в Британии "похоронили" путина, эксперт раскрыл, что это дало.

Как сообщала Politeka, Арестович отчитал Шольца, срывающего договоренности по оружию.

Также Politeka писала, что оккупанты недовольны задержкой обещанных выплат, уже пишут рапорты.