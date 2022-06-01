Российские оккупанты испытывают значительный недостаток живой силы в войне против Украины. Потому россияне не гнушаются забирать в свою армию из оккупированного Донбасса даже тех, кто по их "правилам" имел формальные причины избежать призыва – студентов.
Об этом стало известно благодаря перехвату ГУР Минобороны.
Из-за этого матери студентов устроили бунт и пришли к военной части. В частности, боевик из "ДНР" рассказывал российскому оккупанту о протестах, состоявшихся в "115 батальоне" российской армии.
"Получился приказ отпустить студентов. Приехали матери, подруги и устроили протесты. Незаконная мобилизация. Вы ох*или? Куда вы наших детей привели?" – говорит он.
Также боец рассказал об отношении российских солдат к "мобилизованным" из Донецкой области.
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"Когда на передок бросили — пацаны стали возмущаться: мы резервисты, идем на первой линии. Нам сказали: вы не резервисты. Вы добровольцы. Все, кто здесь, все сюда пришли добровольно" , – возмутился боевик из "ДНР".
Напомним, что появились подробности о проблемах в российском флоте.
Как сообщала Politeka, бывший друг путина дал прогноз по срокам завершения войны.
Также Politeka писала, что в россии назревает бунт против войны из-за срыва планов путина.