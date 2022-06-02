Белорусский военно-политический обозреватель Егор Лебедок рассказал, что спецназовцы в Беларуси смотрят украинские видео, где валят россиян. По его словам, это имеет свой эффект, так как военные много раз подумают, прежде, чем идти воевать в Украине на стороне рашистов.

"Спецподразделения белорусские, они ж там тоже не дураки, гибнуть тоже не хотят, условно говоря. Они учитывают, естественно, по максимуму смотрят видосы и украинские, где валят тех же россиян. Ну потому что ж опыт нужно перенимать, пофиг, кого там валят, жить-то хочется. Да, так что этот эффект тоже есть", - говорит Егор Лебедок.

Эксперт отмечает, что если бы российская армия действительно захватила Киев за три дня, то это могло бы вдохновить белорусов воевать на их стороне. Однако, много провалов высшего руководства и тактических моментов привели к обратной реакции.

"Провал высшего руководства и тактические моменты приземлили белорусских военных. Сбило имидж россиян как каких-то "мегавоинов", фактически это свело к тому, что всегда было: забросать трупами, оружием. Плюс экономические ресурсы и купленные западные политики" - сказал он.

Напомним, Украина переходит в следующую фазу борьбы с рф, что это означает: "Самое главное не проиграть гонку".

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