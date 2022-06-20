Украинцев возмутило заявление российской либеральной журналистки Юлии Латыниной.

Так, как передает InformNapalm, Латынина раскритиковала решение Верховной Рады запретить импорт и распространение в Украине книг из россии и Беларуси. Также запрет распространяется на книги, выпущенные на временно оккупированных территориях Украины. "За" проголосовали 306 народных депутатов.

В своем твиттере журналистка написала, что "надо отменять российскую армию, а не русские книги".

"Латынина решила поучить украинцев, как им жить и как воевать против рф. "Харошие русские" как всегда лезут без мыла поучать украинцев. Пусть та холера Кадырова учит "русскому языку", дон", -о тветили в официальном телеграм-канале международного разведывательного сообщества.

Также прокомментировал заявление Латыниной украинский журналист Денис Казанский:

"Если русские книжки воспитали таких солдат - то их надо отменять вместе с солдатами".

"В россии запрещают все украинское и даже заборы желто-синие перекрашивают. Вот когда в россии станут петь на украинском и читать Тараса Шевченко в оригинале и вернуть людям возможность ходить в желто-синем, тогда и поговорить можно о возвращении русских книг;

"В Украине должно быть столько же российских книг и культуры, сколько в россии украинских книг и культуры. И не о чем больше говорить;

Показательно. Закон ни слова не говорит о запрете "русских книг". Речь о прекращении поставок из стран-агрессоров, то есть "российских", а не "русских", и то не полностью, а с исключениями. Так "хорошие русские" и показывают свое истинное лицо. Так спросить - а как вы думаете, нормально было бы поставлять книги из Германии в СССР в 41-45гг?"- пишут украинцы в комментариях.

Напомним, что британский полковник, предсказавший нападение рф, сказал, сколько может продолжаться война.

Как сообщала Politeka, Кремль поставил два задания перед Лукашенко.

Также Politeka писала, что россияне несут огромные потери в Украине, кого чаще ликвидируют из путинской армии.