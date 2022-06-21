«Сколько горя и слез принесли? Сколько матерей похоронило своих детей?», «Извините, но это слишком».

Так в соцсети комментируют фото из лагеря для русских военнопленных, пишет Politeka.net.

На кадрах - кровати, белослежная постель и телевизор в комнате с белыми стенами. На уличных фото можно увидеть людей в чистой одежде и много зелени.

«Лагерь для военнопленных охраняется, внутри здания удерживаемые лица могут свободно передвигаться. Для военнопленных созданы надлежащие бытовые условия, организовано медицинское обеспечение. Важно, что удерживаемые здесь лица работают. Они не проводят свое бытие, просто глядя в потолок. Они занимаются деревообработкой и приносят пользу для украинского общества», - комментируют фото в Министерстве юстиции.

Также сообщается, что правила обращения с этими лицами соответствуют их статусу и базируются на требованиях норм международного гуманитарного права.

"Ведь мы, в том числе и в вопросе обращения с военнопленными, не можем вести себя как варвары. Потому что мы – страна цивилизованная, мы - часть европейского сообщества», - подчеркивают в Министерстве.

Фото, как и ожидалось, наделали шума в Сети. Люди возмущаются, что те, кто пришли в Украину убивать и насиловать, теперь живут в таких условиях. Впрочем, есть и те, кто понимает, что это необходимо, потому что Украина – часть европейского мира, где права людей имеют огромное значение.

"Вы им еще какие-то развлекательные мероприятия предоставьте (концерты, онлайн визиты в украинские города, где они еще не дошли). А и программу обязательно по предоставлению гражданства и жилья», «Интересно, каким образом оформили этих лиц на работу?», «За чей счет?», «На защиту Минюста скажу одно, из своего опыта, в колонии содержатся не убийцы, насильники и палачи, а дураки, которым Бог дал мудрости сдаться в плен и не сдохнуть как собака на полях нашей страны. А вот отдельные экземпляры: убийцы, насильники, палачи и деверсанты сидят по камерам в учреждениях и их прячут от других заключенных, чтобы не убили...», "Сколько горя и слез они принесли? Сколько матерей похоронило своих детей? Я знаю сейчас одну маму, которой сообщили, что сын ее погиб, который был надеждой и опорой в ее старости. Его еще не доставили домой, а мама уже двое суток кричит на все село. Какую они пользу принесли?», «Извините, но это слишком», - комментируют украинцы.

Напомним, Рада приняла важный закон - что изменится уже с 1 июля.

Также сообщалось, что в Кабмине разоблачили агента ФСБ.

Кроме того Politeka.net писала, что на одном из направлений войска ВСУ перешли к наступательным действиям.