Об этом сообщила организация KyivPride и призвала уволить Арестовича из ОП.
Так, в прямом эфире 19 июня политик заявил: «ЛГБТ – это люди с отклонениями, к ним отношусь с сочувствием, я против пропаганды».
"Это мы к вам относимся с сочувствием, потому что быть гомофобным «русским миром» в Украине – вот это и есть девиация и отклонение от нормы. Мы против псевдонаучной пропаганды Арестовича", — ответили представителю ОП.
KyivPride обратился к президенту и руководству ОП с требованием уволить Арестовича и предложили создать соответствующую петицию.
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"Призываем Владимира Зеленского и Офис президента уволить этого человека с должности советника. Этот вопрос в обществе давно назрел. Подобная риторика от представителей власти недопустима, если мы хотим быть в ЕС", — сказано в обращении.
Также Арестовичу напомнили, что многие представители ЛГБТ сейчас защищают Украину в рядах ВСУ.
"Посмотрите, как «люди с девиациями» защищают вас, чтобы вы могли записывать подобные видео в мирном городе. Вы не имеете морального права такое говорить о сообществе, пока сотни ЛГБТ+ людей вместе со всеми защищают Украину", — пояснили активисты.
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