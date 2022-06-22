Об этом, как пишет Politeka.net, на своей странице в Facebook признался известный журналист, военный корреспондент и соиздатель альманаха «Искусство войны» Аркадий Бабченко.

«… Смотрю, как Тайра обнимает свою дочь. Как сын бросает самокат и кидается на шею к вернувшемуся отцу. Как парень впервые видит свою родившуюся без него дочь. И думаю…Господи, какое счастье. Какое счастье, что моя дочь меня сейчас ненавидит. Какое счастье, что она меня ненавидит, что для неё все взрослые сейчас идиоты, которые ничего не понимают, а родители идиоты в первую очередь и вдвойне, что она просит нас не приходить на выпускной и не зовет ни на какие свои выступления…», - рассказал Бабченко, добавив, что его дочь растет «нормальным ершистым подростком» и не ценит то, что дети в её возрасте не то, что ценить, а даже знать не должны.

Также Бабченко рассказал, что он боится ехать в зону боевых действий.

«Я боюсь ехать на войну. Я просто до у**ачки как каждый раз боюсь ехать на войну. Каждый раз это через такое «не могу», что сил уже почти не осталось. Но еще больше я боюсь возвращаться с войны. Потому что этот переход из того мира в мир этот - каждый раз все труднее...», - пояснил журналист, сравнивая такое возвращение с вытаскиванием из черной ямы, с выползанием из кротовой норы «в нормальную мирную жизнь», чтобы вновь пытаться найти в ней смысл.

И, по словам Бабченко, все болезненней становится пробивать стену с ребенком.

«Потому что рассказать ей ты все равно ничего не можешь. А это нерассказанное все равно никуда не денется. И пока оно не рассосется, точнее, пока ты не сможешь его задавить внутри себя и засунуть куда-то в совсем дальние ящички своей головы - потому что не рассосется оно уже никогда - твой ребенок на какую-то часть будет тебе чужим», - рассказал военный корреспондент, поясняя, что тяжелее всего возвращается умение любить.

Также журналист отметил, что все едут «кукухой по-разному», а его «заклинило» на безопасности семьи.

«Я вас прошу. Умоляю. Вывозите. Вывозите своих детей. Как только вы видите, что дело начинает пахнуть керосином и орды приближаются слишком быстро - берите детей подмышку и увозите. Увозите не оглядываясь, не думая, не рассуждая! Это ваша обязанность как родителей. Это сейчас ваша первейшая обязанность!», - обратился к украинцам Бабченко.

Журналист призвал людей не сидеть до последнего в своих жилищах, «охраняя» домашний скарб. В противном случае, если зайдут орки – ребенка увезут в Россию

«... Потом вы долго-долго будете пытаться выехать оттуда. А ресурсов помогать вам почти уже не осталось. А потом, когда - и если! - у вас все же получится выехать, вы будете свою дочь годами, если не десятилетиями - лечить от ПТСР. За эти несколько дней смертельного ужаса, что ей пришлось пережить в этом вашем подвале, потому что вы не могли бросить свой ковер с телевизором. А то и несколько часов. Иногда и нескольких часов хватает, чтобы отравить жизнь на десятки лет», - подчеркнул Бабченко.

Кроме того, промедление с отъездом может стать причиной гибели солдат ВСУ, либо волонтеров, которым придется вас спасать.

«… Это лишняя логистика. Лишнее движение. Лишнее внимание. Лишнее шевеление. Которое обязательно заметит враг. И вдарит туда. Не по вам - просто в сторону шевеления вдарит. И кто-нибудь погибнет. И ваша дурь эгоистичная будет оплачена еще одной жизнью. Солдатской. Волонтерской. И еще один ребенок останется без отца. Потому что его отец спасал вашего ребенка. Просто потому, что вы до последнего тянули с отъездом», - объяснил Бабченко.

Напомним, россияне ударили кассетными снарядами по пляжу с детьми.

Также сообщалось, что оккупанты наступают и закрепляются еще в трех населенных пунктах.

Кроме того Politeka.net писала, что подтвердилась гибель известного украинского журналиста.