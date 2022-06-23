Тех пленных, у которых нет перспектив быстрого обмена, доставляют на Запад, в лагерь для военнопленных, где привлекают к работам.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську, сейчас российские пленные выполняют коммерческие заказы компаний на производство или ремонт деревянных конструкций.

Это, по его словам, могут быть поддоны, ящики или щепа для розжига костров. Пока это единственный бизнес, где можно привлекать военнопленных. Кроме того он не нуждается в квалифицированном труде.

По нормам международного права, привлекать военнопленных к труду можно, в том числе и принудительно.

Впрочем у них и без того нет отказов. Малюська уверяет, что это их добровольное согласие. Кроме труда военнопленные имеют время на сон, досуг и посещение религиозных организаций.

Добавим, что далеко не все согласны с тем, что с россиянами надо так «панькаться». Так, люди возмущаются, в каких условиях живет враг в то время, когда условия пребывания украинских военнопленных в рф значительно хуже.

"Господин министр! Вы совесть имеете?!? Вы с военнопленными так панькаетесь лучше чем со своими подчиненными! Вы вообще в курсе, как наших пленных "руськи" держат? А я думаю что"Да"!...", «А как содержат наших ребят????!!! Почему мы их должны кормить, лечить.....а наших просто держат в подвалах,бьют, убивают??? Лучше бы занялись освобождением пленных", "Ежемесячное содержание военнопленных 3000 гривен? У моей мамы пенсия меньше, это так должно быть?",- пишут пользователи соцсетей.

Напомним, ранее в Сети появились кадры из лагеря для военнопленных.

В лагере военнопленных российских захватчиков кормят трижды в день, дают спать 8 часов, предоставляют возможность заниматься спортом и ходить в церковь. Некоторые пленные говорят, что в лагере отношение лучше, чем дома.

Также сообщалось, что россияне в панике уезжают из оккупированного Донецка.

Кроме того Politeka писала, что влияние Путина постепенно ослабевает, выяснились подробности.