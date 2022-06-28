Астролог Влад Росс рассказал, когда и на каких условиях могут возобновиться переговоры с россией, и заявил, что Украине нужно продержаться 8 месяцев.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» с Викторией Панченко.

По словам астролога, вблизи соединения Марса и Урана 1 августа театр боевых действий резко повернется в сторону Украины.

«Там найдет коса на камень. И, конечно, Украина начнет жестко контратаковать, потом вообще пойдет в атаку. И в сентябре у нас будет уже настолько хорошая ситуация, особенно после 4 сентября, когда заканчивается период Кету в индийской, ведической астрологии. И, конечно, очерчена уже будет победа нашей страны», - рассказывает Влад Росс.

По случаю он вспоминает, что, когда Шольц, Макрон и Драги приезжали в Украину говорить о мире, планеты были в военных знаках, в частности, Марс и Юпитер в Овне. Пока что, констатирует астролог, планеты на небе встают так, что никаких переговоров быть не может, только военная победа.

«Какая-то ситуация, связанная с переговорами, может начаться в сентябре», - отмечает Влад Росс.

По его словам, тогда россия начнет помышлять даже о том, чтобы отойти к границам до 24 февраля, поскольку Украина перейдет в атаку на всех фронтах и большое поражение рф станет очевидным. Что касается Крыма, говорит гость программы, все решится более дипломатическим путем до 2029 года. Как он объясняет, в ноябре 2013 года начался период планеты Юпитера, у нас она находится в доме катастроф, то есть это разрушения и революции, тогда как раз началась Революция Достоинства.

«Одно очень хорошо: Юпитер – это не планета сжимания, а планета расширения. То есть он может на одно время сжаться, а потом распахнуться», - подчеркивает Влад Росс.

Он уверен, что все территории, которые Украина потеряла в середине этого цикла, она вернет назад до 2029 года, когда заканчивается период Кета и начинается период Сатурна, планеты, которая все сковывает и замораживает. Главное же сейчас, утверждает астролог, продержаться 8 месяцев, то есть до ноября, до ретроградности Марса, когда победа точно будет на стороне Украины.

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