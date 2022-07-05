В министерстве внутренних дел заговорили о введении штрафов для нарушителей комендантского часа.

В Украине предлагают штрафовать граждан за нарушение комендантского часа. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, комендантский час в Украине – это не прихоть, а вопрос безопасности и мера, необходимая для борьбы с диверсионными группами врага. Об этом он рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"Не все соблюдают условия комендантского часа, и это вопрос к нашим законодателям, чтобы была установлена надлежащая ответственность за нарушение. Речь об административной ответственности", - заявил он.

Отметим, что ранее в Верховную Раду был внесен законопроект, которым предлагалось ввести штрафы за нарушение комендантского часа. Также в документе обозначались суммы этих штрафов:

от 510 до 850 гривен – за нарушение в пределах приграничной полосы;

от 170 до 510 гривен – за пребывание на улицах, остановках общественного транспорта и других общественных местах, либо же за движение транспорта без специальных пропусков;

от 1700 до 3400 гривен – за нарушение режима комендантского часа в пределах приграничной полосы без специальных пропусков.

Напомним, Названа следующая цель оккупантов после Лисичанска: людей просят эвакуироваться из города.

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