Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«Они собираются его защищать, чтобы мы не выскочили и не взяли его. Это характернейший признак: публика отрабатывает на практике инженерные работы, связанные с возможным отступлением. Антоновский мост им нужен, чтобы отступить, у них нет других вариантов. Эти признаки накапливаются и будут увеличиваться. Я уверен на 101 процент, что Херсон они мысленно уже сдали», - подчеркнул Арестович.

Советник главы ОП отметил, что войну россия проиграла и российским военным, которые сейчас находятся на поле боя, это уже стало понятно.

«Заявления Путина показать 15-го июля "кузькину мать" ничем не подкреплены. Они уже опробовали и примени всё что можно и переходят к обороне. У Путина ничего не получилось в феврале, а сейчас дополнительных и 10% ресурсов от тех нет. "Полоска земли" превратилась в окопы, которые им не помогут», - заверил Арестович, добавив, что это начало конца «спецоперации».

Тем временем в Сети появились кадры подготовки оккупантов к обороне Херсонщины.

«Они еще не догадываются, что эти бетонные собачьи будки их не защитят», - отметили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Напомним, оккупанты придумали, чем замеенить полную или частичную мобилизацию.

Также сообщалось, что план Кремля относительно Украины стремительно терпит крах.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты пошли в наступление сразу на нескольких направлениях.