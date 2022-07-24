Скандальный российский певец Филип Киркоров, поддержавшающий путинскую агрессию против Украины, позвал раненых оккупантов на свой концерт в Крыму.

Об этом он заявил в видеообращении, которое разместил в соцсетях.

"Вчера на концерте произошла магия. Мы вместе стали единым целым. Нам сейчас как никогда важно сплотиться. Я держу путь в Крым", - сказал Киркоров.

По словам певца, на оккупированном полуострове у него запланированы два концерта - в Ялте и Феодосии.

"Я так хочу увидеть всех крымчан, но особенно буду ждать наших героев. Я приглашаю на свой концерт раненых, наших военных, которые восстанавливают здоровье в крымских госпиталях и санаториях", - добавил любитель путина.

Сразу после публикации видеообращения на Киркорова обрушился шквал критики:

"Торопится дать концерты, пока мост целый";

"Сначала к киркорову, и сразу к кобзону"

"Кобзон передал эстафету";

"Он сам раненый в голову";

"Фу! Противно слушать!";

"Ему б табуретку ещё. Уровень актёрской игры этого заявления как раз из утренников. Искренность зашкаливает";

"цель для хаймарса номер один?)";

"Хочет русню добить своим пением".

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