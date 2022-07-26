Астролог Влад Росс рассказал, что весам и тельцам стоит быть наиболее осторожными до 12 августа.

Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Продолжает у тельцов всё быть плохо: у тельцов всё очень сложно в этом месяце, поэтому лучше не предпринимать какие-то важные вопросы и не попадать в конфликтные ситуации», - отметил Влад Росс.

Астролог не советует тельцам до 12 августа принимать какие-то важные финансовые решения: лучше этот период переждать, потому что может случиться какая-то неудача.

«12 августа произойдет полнолуние и крестовая ситуация на небе Марса с Ураном может полностью катастрофически переворачивать жизнь стрельцов. Также очень плохая ситуация и у весов», - сказал Влад Росс.

Как отметил астролог, планеты Марс и Уран, которые будут находится в положении на небе, создающие риски отдельным знакам зодиака, также повлияют и на весы.

«Весы, не предпринимайте никакие важные решения, а также лучше в это время никуда не выезжать: обезопасьте себя, при каждой сирене – сразу в убежище», - подчеркнул Влад Росс.

По словам эксперта, один из самых известных представителей знака зодиака весы – это владимир путин. Как отметил астролог, риски оправдались, и президент россии попал в реанимацию с COVID-19.

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