Денежное обращение на уровне советской «сберкассы», а об открытии банков речь даже не идет.

Такова ситуация в Луганской области, где оккупационные власти не смогли даже обеспечить людей питьевой водой.

Как сообщил законный глава Луганской области Сергей Гайдай, в течение 28 июля россияне ударили четырьмя ракетами, 13 раз применяли ствольную, реактивную артиллерию и минометы.

«Разведывательные группы врага пытаются найти слабые места в нашей обороне, уточнить позиции украинских войск. Атакуют с разных сторон. Несколько раз применяли авиацию», - рассказал Гайдай, добавив, что наши защитники отразили шесть штурмовых попыток россиян, вынужденных отойти с потерями.

Что касается жизни в оккупации, то ни один банкомат до сих пор не работает.

«Кременная, Попасная, Рубежное, большая его часть, были захвачены три месяца назад. С тех пор в этих городах не установлен ни один банкомат, не работают и уцелевшие после вторжения России. Никто не пытается даже их перепрограммировать», – сообщил Гайдай.

По его словам, такая же ситуация в Лисичанске и Северодонецке. Во всех этих городах пытаются показательно организовать выдачу пенсий, однако исключительно наличными через почту.

"Об открытии банков, и тем более банкоматов, речь не идет", - подчеркивает Гайдай.

Таким образом, пенсионеры добровольно делятся с оккупантами своими персональными данными и даже не знают, будут ли выдавать эти наличные после так называемого референдума в сентябре.

Захватчики, рассказывает глава Луганской области, не в состоянии восстановить не только водо-, газо- и электроснабжение, а даже элементарное – Интернет связь для работы банковской системы.

А питьевая вода вообще стала дефицитом.

«Оккупационные власти пообещали быстро отремонтировать все то, что сами и уничтожили, но истекает месяц за месяцем, а в городах только устанавливают емкости для наполнения технической водой. Нужно прийти, отстоять очередь и, возможно, удастся вернуться домой не с пустыми руками», – рассказал Гайдай правду о жизни в оккупированных городах.

Тем временем в Херсонской области оккупационные власти заявляют о запрете гривны. Так, так называемая оккупационная полиция ходит по рынку и предупреждает о наказании за выдачу гривни людей, продающих наличные. Также местные говорят, что из магазинов начали изымать терминалы.

Напомним, жителей Донецкой области призвали эвакуироваться, пока не стало поздно.

Также сообщалось, после которой дать мирные переговоры с россией могут стать невозможными.

Кроме того, Politeka.net писала, что Россия перебрасывает свои войска в "стратегическую ловушку".