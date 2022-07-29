Так, согласно новому решению нардепов, призыву, в частности, не подлежат военнообязанные женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии россии в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Напомним, общая мобилизация проходит в четыре этапа, которые внедряются в соответствии с потребностями и возможностями во время активных боевых действий.

Так, первая очередь оперативного резерва — бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту или во время одной из предыдущих волн мобилизации (речь идет именно о ветеранах боевых действий с 2014 года)

Вторая очередь оперативного резерва – это военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту.

Третий этап – это мобилизационный резерв – военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры вузов как офицеры запаса и не призывавшиеся во время предыдущих мобилизационных волн.

В четвертую волну мобилизации к военкоматам призовут остальных граждан, не имеющих возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу и которые могут быть привлечены для комплектования ВСУ и других военных формирований исключительно в особый период.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заверил, что сейчас, когда вручается повестка, речь идет не о мобилизации.

«А о том, что некоторые люди переехали и не встали на учет. Поэтому вручение повесток для мужчин призывного возраста означает, что они должны прийти в местный центр комплектации, показать документ и свериться на учете или резерве. Те вручения, это, прежде всего, наведение порядка», - отметил Резников.

По его словам, мобилизуют только по определенным специальностям.

Также министр отметил, что проблем с мобилизацией в Украине нет, а в армии сейчас заполнены все необходимые позиции.

Кроме того, ранее сообщалось, сколько лет грозит украинцу, который получил повестку в военкомат и скрылся.

Также сообщалось, где чаще всего раздают повестки.

Ранее было опубликовано письмо-крик души бойца ВСУ.