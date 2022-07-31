Ранее говорили о том, что эта зима и отопительный сезон будут очень сложными для украинцев.

В этом году отопительный сезон планируется начать после 15 октября, при этом будут учитываться и погодные показатели. Цена на отопление для населения меняться не будет и составит 7420 гривен за тысячу кубометров. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

"Верховная Рада приняла три закона, которые фактически делают возможным прохождение отопительного сезона и обеспечивают возмещение разницы в тарифах. Это важно для того, чтобы мы обеспечили прохождение отопительного сезона. То есть физически и экономически условия для этого созданы", – сказал министр.

Чернышев подчеркнул, что нормативные показатели температуры не будут пересматриваться. Минимальный уровень температуры, который должен быть обеспечен, составляет не меньше 18 градусов.

Напомним, ранее стало известно, что украинское правительство решило обратиться к правительству США по предоставлению Украине "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения следующего отопительного сезона.

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