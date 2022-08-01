Речь идет о выезде мужчин, снятых с военного учета, которые отбыли наказание и освободились с мест лишения свободы. Пограничники подчеркивают – выед не разрешен.

«Такой категории лиц, как граждане Украины, снятые с военного учета в связи с отбыванием наказания за преступление, не предусмотрено п. 2-6 Правил и частью первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», то есть временные ограничения в праве выезда с территории Украины», - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Добавим, ранее пограничники предупредили, что мужчины с двойным гражданством, которые его не лишились на законных основаниях, считаются гражданами Украины и не могут покинуть страну во время военного положения.

«Мужчина, возрастом от 18 до 60 лет, не сможет выехать за пределы Украины даже при наличии второго гражданства, так как будет считаться гражданином Украины, подлежащим мобилизации», - разъяснили в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее сообщалось, кого, согласно новому правилу, не имеют право мобилизовывать.

Также Politeka.net писала о новой сумме штрафа и конфискации авто в пользу ВСУ.

Кроме того, Politeka.net сообщала, что в Раде предупредили об изменениях относительно мобилизации.